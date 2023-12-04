SWIFT-переводы без дополнительной комиссии: какие инновации ввел "Приватбанк"

SWIFT-переводы в Украину без комиссии будут доступны в одной из европейских стран. Это часть международной политики "ПриватБанка".

Как теперь будут осуществляться переводы SWIFT через "Приватбанк"

Для украинцев, находящихся в Чехии, "Приватбанк" убрал комиссию при SWIFT-переводах. Речь идет о платежах, осуществляемых именно в Украину.

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Представители "Приватбанка" объяснили, что эта инновация была введена для того, чтобы украинцы, находящиеся в Чехии, могли финансово помочь своим семьям в Украине и беспрепятственно осуществлять донаты на армию. Дабы получить SWIFT переводы в кронах без дополнительной комиссии, гражданин должен воспользоваться сервисом Citibank EUROPE PL.

Сообщается, что "ПриватБанк" открыл новый корреспондентский счет в Citibank NA в чешской национальной валюте. Представители банка заявляют о желании выстраивать новые связи с другими европейскими банками.

Чтобы осуществить международный SWIFT-перевод, необходимо сформировать специальные реквизиты. Для этого нужно воспользоваться сервисом "Приват24".

Валютные переводы производятся без комиссии именно на гривневый счет.

Главные преимущества получения SWIFT-переводов через Приватбанк – отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов,

– сообщают представители "Приватбанка"

В финансовом учреждении уточнили, что денежные средства поступают на счет в течение 24 часов. Однако около 40% от всех переводов зачисляются до 5 минут.