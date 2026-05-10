Газ снова пошел через Ормузский пролив – какая страна впервые отправила груз
- Танкер из Катара впервые с начала войны прошел Ормузский пролив со сжиженным газом, несмотря на опасность в регионе.
- Судно Al Kharaitiyat могло двигаться по согласованному с Ираном маршруту, сейчас оно направляется в Пакистан.
После обострения ситуации на Ближнем Востоке проблемы с проходом судов через Ормузский пролив вызвали перебои в мировых поставках сжиженного газа. Поэтому цены закономерно выросли, а некоторые страны Азии даже столкнулись с дефицитом.
Какая страна осуществила экспорт СПГ?
Морской маршрут до сих пор остается опасным – из-за противостояния между Ираном и США, а также фактических ограничений на движение в регионе. Однако это не помешало еще одному танкеру пройти Ормузский пролив, сообщил Bloomberg в воскресенье, 10 мая.
Вероятно, танкер с СПГ из Катара осуществил первый экспорт страны по этому маршруту с начала войны на Ближнем Востоке.
Судно Al Kharaitiyat, которое ранее в мае загрузили на экспортном терминале Ras Laffan, уже покинуло Ормузский пролив и находится в Оманском заливе. По данным отслеживаний, следующий его пункт назначения – Пакистан.
По информации СМИ, танкер двигался северным маршрутом вдоль побережья Ирана, что было согласовано с Тегераном. Газовоз принадлежит катарской компании Nakilat, однако ни она, ни QatarEnergy не ответили на запрос о комментарии.
Справка: по предварительным сообщениям, по меньшей мере два LNG-танкера, загружены на терминале Abu Dhabi National Oil Co., уже проходили Ормузский пролив после начала войны.
А вот Катару ранее не удавалось отправить грузы через маршрут, поскольку суда вынуждены возвращаться обратно. Страна, которая в 2025 году обеспечила почти 20% мировых поставок СПГ, с конца февраля фактически не могла осуществлять его экспорт.
Хотя рейс судна Al Kharaitiyat дает осторожные основания надеяться на возобновление поставок СПГ, это далеко не равно довоенным объемам – примерно трем рейсам в день из Персидского залива,
– предполагают журналисты.
Накануне о судах в Ормузском проливе писали в Financial Times. Среди "смельчаков" из Катара также заметили по меньшей мере два газовоза из ОАЭ. Они на длительное время могли выключить специальные приборы, чтобы скрыть свое местонахождение.
Что стоит знать о Катаре и СПГ?
Напомним, крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа Ras Laffan в Катаре был вынужден останавливать работу из-за ситуации в регионе. Производственные линии предприятия повредили во время атак, а полное восстановление, по предварительным оценкам, может занять до 5 лет.
Министр финансов страны Али бин Ахмед Аль-Кувари предупреждал, что рост цен на энергоносители – лишь "верхушка айсберга". Он способен перерасти в продовольственный кризис, вызванный дефицитом удобрений.
Кроме того, угроза нависла над экспортом гелия, который используют для производства микросхем, ведь на Катар приходится около 30% мировых запасов сырья.