Газ снова пошел через Ормузский пролив – какая страна впервые отправила груз

После обострения ситуации на Ближнем Востоке проблемы с проходом судов через Ормузский пролив вызвали перебои в мировых поставках сжиженного газа. Поэтому цены закономерно выросли, а некоторые страны Азии даже столкнулись с дефицитом.

Какая страна осуществила экспорт СПГ?

Морской маршрут до сих пор остается опасным – из-за противостояния между Ираном и США, а также фактических ограничений на движение в регионе. Однако это не помешало еще одному танкеру пройти Ормузский пролив, сообщил Bloomberg в воскресенье, 10 мая.

Вероятно, танкер с СПГ из Катара осуществил первый экспорт страны по этому маршруту с начала войны на Ближнем Востоке.

Судно Al Kharaitiyat, которое ранее в мае загрузили на экспортном терминале Ras Laffan, уже покинуло Ормузский пролив и находится в Оманском заливе. По данным отслеживаний, следующий его пункт назначения – Пакистан.

По информации СМИ, танкер двигался северным маршрутом вдоль побережья Ирана, что было согласовано с Тегераном. Газовоз принадлежит катарской компании Nakilat, однако ни она, ни QatarEnergy не ответили на запрос о комментарии.

Справка: по предварительным сообщениям, по меньшей мере два LNG-танкера, загружены на терминале Abu Dhabi National Oil Co., уже проходили Ормузский пролив после начала войны.

А вот Катару ранее не удавалось отправить грузы через маршрут, поскольку суда вынуждены возвращаться обратно. Страна, которая в 2025 году обеспечила почти 20% мировых поставок СПГ, с конца февраля фактически не могла осуществлять его экспорт.

Хотя рейс судна Al Kharaitiyat дает осторожные основания надеяться на возобновление поставок СПГ, это далеко не равно довоенным объемам – примерно трем рейсам в день из Персидского залива,

– предполагают журналисты.

Накануне о судах в Ормузском проливе писали в Financial Times. Среди "смельчаков" из Катара также заметили по меньшей мере два газовоза из ОАЭ. Они на длительное время могли выключить специальные приборы, чтобы скрыть свое местонахождение.

