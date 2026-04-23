Тариф на газ в мае: вырастет ли цена на голубое топливо в следующем месяце
- Тариф на газ для украинцев останется неизменным до 30 апреля 2026 года на уровне 7,96 гривны за кубометр.
- Правительство подчеркивает важность сохранения фиксированных цен для населения на коммунальную услугу.
Вскоре начнется новый месяц –май. И это заставляет людей снова задуматься над вопросом коммунальных тарифов, в частности их стоимости. Особенно, когда вскоре должен завершиться фиксированный тариф.
Каким будет тариф на газ в мае 2026 года?
Он действует до 30 мая 2026 года, о чем сообщает "Группа Нафтогаз".
По состоянию на сейчас Нафтогаз поставляет для украинцев газ по неизменной цене – 7,96 гривны за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов.
Обратите внимание! Решение о неизменности цены было принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. Однако цена будет актуальной только до 30 апреля 2026 года.
Что говорят в правительстве об изменении тарифов?
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 марта сообщила, что встретилась с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в ее Телеграмм-канале.
Проговорили ключевые задачи компании: наращивание добычи газа, повышение капитализации группы, развитие международных партнерств, а также продолжение выполнения социальных обязательств. Поблагодарила компанию и ее работников за преданную работу, в частности во время этой сложной зимы. Отдельно обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины.
Сейчас правительство ожидает от компании активного привлечения к выполнению этих планов. В частности по обеспечению бесперебойного снабжения газа общинам.
Однако отдельно при обсуждении остановились на важности сохранения фиксированных цен на газ для населения.
Государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей в этот непростой период,
– написала Свириденко.
Важно! В то же время для коммерческого сегмента правительство стремится последовательно двигаться в направлении либерализации цен.
Что еще следует знать о газе?
- Украинцы могут не платить за доставку газа. Но только если помещение официально отключено от газоснабжения. После этого начисления за распределение газа прекращается.
- В то же время передавать показания и оплачивать счета за газ украинцы могут через приложение "Куб". В частности, в нем доступны различные важные функции.