12 марта, 13:34
2

Тариф на электроэнергию с 1 апреля: названа цена за 1 киловатт-час для населения

Валерия Моргун
Основні тези
  • Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года, поэтому цена за свет составит 4,32 гривны за киловатт-час.
  • Для потребления до 2 тысяч киловатт-часов в месяц будет действовать цена 2,64 гривны за киловатт-час, а за потребление сверх лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.

Коммунальные тарифы и их цены всегда остаются актуальным вопросом для украинцев. В частности важным вопросом является стоимость электроэнергии.

Какой будет стоимость электроэнергии в апреле?

О стоимости цены на свет до мая уже ранее рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Она сообщала, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за киловатт-час.

Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением,
– написала Свириденко.

  • Так, за объем потребления до 2 тысяч киловатт-час в месяц будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час.
  • А за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 гривны за киловатт-час.

Относительно отопительного сезона – точную дату его завершения еще не называли. В частности он в этом году официально продолжается с 1 ноября 2025 года и до 31 марта 2026 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №812.

Однако на практике ситуация обычно иная. Отопительный период зависит еще и от двух факторов:

  1. температуры воздуха;
  2. решений местных общин.

Напомним! Период подачи тепла заканчивается не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С.

Что еще следует знать о тарифах в Украине?

  • Правительство стремится сохранить фиксированные цены на газ для населения. Как отмечали Свириденко, государство и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующую поддержку людей.
  • В то же время Верховная Рада передала временные полномочия органам местного самоуправления по установлению тарифов на воду. Во время рассмотрения и принятия решения изменений в ценах на водоснабжение не будет.