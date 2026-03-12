Тариф на электроэнергию с 1 апреля: названа цена за 1 киловатт-час для населения

Коммунальные тарифы и их цены всегда остаются актуальным вопросом для украинцев. В частности важным вопросом является стоимость электроэнергии.

Какой будет стоимость электроэнергии в апреле?

О стоимости цены на свет до мая уже ранее рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Она сообщала, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за киловатт-час.

Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением,

– написала Свириденко.

Так, за объем потребления до 2 тысяч киловатт-час в месяц будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час.

А за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 гривны за киловатт-час.

Относительно отопительного сезона – точную дату его завершения еще не называли. В частности он в этом году официально продолжается с 1 ноября 2025 года и до 31 марта 2026 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №812.

Однако на практике ситуация обычно иная. Отопительный период зависит еще и от двух факторов:

температуры воздуха; решений местных общин.

Напомним! Период подачи тепла заканчивается не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С.

Что еще следует знать о тарифах в Украине?