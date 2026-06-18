Тариф на электроэнергию для населения: какую сумму придётся заплатить в июле

Правительство считает необходимым поддержать украинцев в условиях полномасштабной войны. В связи с этим власти стремятся снизить финансовую нагрузку на семьи.

Каким будет тариф на электроэнергию в июле

На этом фоне правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также Киевляне получили непонятные счета за отопление: омбудсмен требует от властей объяснений

Он составит 4,32 гривны за киловатт-час. Стоимость электроэнергии не планируется менять как минимум до 31 октября 2026 года.

Это означает, что цены на электроэнергию для населения останутся без изменений до ноября текущего года.

В период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2 тысяч киловатт-часов в месяц.

А при потреблении сверх этого объема цена составит 4,32 гривны за киловатт-час.

Как отметила Юлия Свириденко, правительство хочет поддержать домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. То есть дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, которые не подключены к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Что еще стоит знать об электроэнергии

Электросчётчик можно использовать только при наличии специальной пломбы. Если пломбу повредили умышленно, человеку грозит штраф.

Если счетчик двухзонный, то с 07:00 до 23:00 действует дневной тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт. Но с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф, поэтому и цена несколько ниже — 2,16 гривны за киловатт.