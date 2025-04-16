Нужно знать всем: изменится ли тариф на газ с 1 мая
- Правительство продлило действие нынешнего тарифа на газ до 31 октября 2025 года.
- Цена кубометра газа в "Нафтогазе" остается 7,96 гривны, у других поставщиков 7,70 – 9,99 гривны.
Тариф на газ для бытовых потребителей не менялся в течение последних нескольких сезонов. Теперешняя стоимость топлива должна быть актуальной до конца апреля.
Как изменится тариф на газ в мае
По решению правительства действующий тариф на газ будет действительным еще 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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Обратите внимание! Нынешний тариф на газ должен действовать до 31 октября 2025 года.
В частности, в "Нафтогазе" стоимость кубометра газа и в дальнейшем будет достигать – 7,96 гривны. У других поставщиков этот тариф несколько иной – 7,70 – 9,99 гривны за кубометр.
Сейчас именно "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды (ППН). То есть, эта компания обслуживает более 95% украинских потребителей.
Общая ситуация с тарифами сейчас выглядит так:
Заметьте! Украинцы платят не только непосредственно за газ. Также оплачивать необходимо доставку топлива. Этот платеж рассчитывается отдельно, на год вперед с учетом прошлогодних показателей.