Сколько стоит куб газа в мае 2025 года

С 1 мая тариф на газ "Нафтогаз" решил не повышать. То есть, стоимость за куб, что была раньше, останется актуальной

Какой сейчас тариф на газ

Согласно решению регулятора, нынешний тариф должен быть актуальным как минимум до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Читайте также Будут действовать решительно: как Еврокомиссия планирует уменьшать энергозависимость от России

Обратите внимание! Именно "Нафтогаз" выступил поставщиком последней надежды (ППН). По состоянию на теперь, эта компания обслуживает 12,5 миллионов украинских семей.

Роман Чумак Бывший глава группы "Нафтогаз" Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.

То есть у "Нафтогаза" стоимость газа для бытовых потребителей и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков тариф находится в пределах 7,70 – 9,99 гривны за кубометр.

Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру,

– поблагодарил потребителей Чумак.

Напомним! Доставка газа оплачивается отдельно.