Тариф на электроэнергию: когда украинцам ждать поднятия цен

Повышение стоимости электроэнергии значительно увеличило коммунальные платежи для каждого украинца. Однако, как говорят эксперты, в будущем нам стоит ожидать цену в два раза больше нынешней, вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Когда вырастет тариф на электроэнергию

После роста тарифа на электроэнергию в этом году у украинцев значительно ухудшилось финансовое положение. Вероятно, большего повышение цен не будет, по крайней мере, до окончания следующего отопительного сезона.

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Трудно спрогнозировать, какие последствия будут после пересмотра тарифов. Поскольку нынешний рост стал причиной массовых волнений среди населения.

Какова будет цена на электроэнергию в 2024 году

Пересмотр тарифа в июне 2023 г. не исправил сложную экономическую ситуацию в энергосистеме. По словам представителей НКРЭК, украинцам стоит ожидать цену около 5,5 гривны за киловатт-час. Только такая стоимость тарифа позволит энергосистеме восстанавливаться.

В июне цена на электроэнергию увеличилась до 2,64 гривны за киловатт-час.

Эксперты считают, что на сегодняшний день стоимость 1 киловатт-часа для рядового украинца должна быть 7 гривен. Сейчас разницу между актуальной и рыночной ценой покрывают генерирующие компании "Енергоатом" и "Укргідроенерго". Однако аварийный механизм ПСО не сможет работать на постоянной основе.

Ждать ли украинцам снижение цен на электроэнергию

На данный момент Украина не сможет провести снижение тарифов. Ждать стоит только значительных повышений.

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Ранее Владимир Кудрицкий – глава "Укренерго", в интервью Forbes отметил, что около 50% мощностей, которые украинская система имела до вторжения, временно утрачено.

Разница, которую покрывают "Енергоатом" и "Укргідроенерго" – значительная сумма, которая позволила бы ускорить темпы возрождения. Но привлекать этот ресурс пока невозможно.