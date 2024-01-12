Реальная цена значительно выше: повысят ли тарифы на электроэнергию в Украине

Реальная цена на электроэнергию в разы больше, чем платят сейчас украинцы. Однако пока о повышении тарифов речь не идет.

Возрастут ли тарифы на свет

Эксперт из ЖКХ Кристина Ненно объяснила для 24 Канала, после отмены запрета на повышение тарифов, стоимость света может возрасти.

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Кристина Ненно Эксперт из ЖКХ Электроэнергия для бизнеса с 1 января 2024 уже подорожала. Где население пока действуют действующие тарифы.

На ее взгляд, из-за сдерживания тарифов их дальнейшее повышение произойдет сиюминутно, а не постепенно. Это будет очень ощутимо для населения.

К слову, тарифы, которые сдерживаются за государственные средства, это фактически налоги украинцев.

Как могут вырасти тарифы

Богдан Серебренников рассказал для 24 Канала, что сейчас цены электроэнергии давят даже инфляционные процессы и ослабление гривны.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

Реальная стоимость света сейчас составляет около 8 гривен за киловатт-час. Однако следующее повышение вряд ли пересечет "психологическую" отметку в 4 гривны, поэтому следующая цена будет колебаться в диапазоне 3 – 4 гривен.

В настоящее время тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Последнее его повышение произошло летом 2023 года.