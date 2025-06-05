Дневной против ночного: чем отличаются тарифы и как платить за свет меньше

Сейчас в Украине действует единый тариф на свет. Однако владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков могут платить за электроэнергию меньше.

Чем отличаются дневной и ночной тариф

3 1 июня 2024 года в Украине действует установлена фиксированная цена на электроэнергию, сообщает 24 Канал со ссылкой на YASNO.

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Сейчас украинцы платят за свет по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. Тариф установлен для потребителей многоквартирных и частных домов, общежитий, садовых обществ, дачных, гаражных кооперативов.

Однако с помощью двухзонных или трехзонных счетчиков за свет можно платить меньше:

Двухзонные тарифы "День-Ночь"

С 7 до 23 часов – 4,32 гривны за киловатт-час, а с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.

Трехзонные тарифы "День-Ночь"

С 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов – 6,48 гривен за киловатт-час, а с с 23 до 7 часов – 1,73 гривны за киловатт-час. В остальные часы – 4,32 гривны за киловатт-час.

Итак, по дневному тарифу украинцы должны платить полную стоимость тарифа на электроэнергию, а по ночному тарифу – 50% стоимости.

Как перейти на "ночной" тариф

Для перехода на ночной тариф нужно установить и настроить многозонный счетчик. В отличие от обычного счетчика, на экране этого отображается показания по тарифу "день", "ночь" и общий объем потребленной электроэнергии.

Для этого нужно оставить заявку на получение услуги в своей энергоснабжающей компании, которая назначит дату и время соответствующих работ. Например, в компании "ДТЭК Киевские электросети" такая услуга стоит 4 000 гривен.

Также счетчик можно приобрести самостоятельно, однако на нем нужно будет сделать "входной контроль" – поставить специальную пломбу на корпус. Сделать эту процедуру можно в специальной лаборатории компании-поставщика электроэнергии.