Как изменится тариф на электроэнергию с 1 марта

В 2024 году тариф на электроэнергию вырос. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час для бытовых потребителей.

Вырастет ли тариф на свет

В марте тариф на электроэнергию не будет расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Обратите внимание! Согласно решению правительства, тариф на электроэнергию не будет меняться как минимум до 30 апреля 2025 года.

В то же время есть те граждане, которые могут платить за электроэнергию значительно меньше. Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков. Для таких потребителей тариф делится на две части:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Для кого тариф на электроэнергию вдвое меньше

Владельцы электроотопительных установок могут платить за свет вдвое меньше – 2,64 гривны за киловатт, с учетом следующих обстоятельств:

льготный тариф действует только во время отопительного сезона – с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года;

льготная цена действует только на первые 2 000 киловатт, далее – стандартный тариф.

Разберемся на примере. Если общий объем потребления – 3 000 киловатт, оплата происходит так: