Лайфхаки: как меньше платить за электроэнергию
Источник:Finance.today.ua
Летом тариф на электроэнергию вырос почти вдвое. Это была вынужденная мера, ведь из-за обстрелов россиян, энергосистема Украины сильно повреждена и нуждается в ремонте.
Как снизить тариф на электроэнергию
В июне 2023 года тариф за электроэнергию стал 2,64 гривны за киловатт-час. Поэтому украинцы начали получать значительно большие платежки. Чтобы снизить оплату за коммуналку, не нужно постоянно сидеть без света. Достаточно только приобрести новый счетчик.
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Если потребитель перейдет на двухзонный или трехзонный тариф, то он сможет платить меньше. Поскольку в таком случае начисления разнятся в цене, согласно времени использования электроэнергии. Тарификация этих устройств производится следующим образом:
Двухзонный
- с 23:00 по 07:00 электроэнергия стоит 1,32 гривны за киловатт-час;
- 07:00 по 23:00 - 2,64 гривны за киловатт-час.
Трехзонный
- 07:00 до 08:00; 11:00 по 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час;
- 08:00 до 11:00; 20:00 по 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час;
- 23:00 по 07:00 - 1,06 гривны за киловатт-час.
Цена таких счетчиков – до 3 тысяч гривен. Устройство окупается через полгода – год.
Ждать ли украинцам рост тарифов
Правительство уверяет, что до конца отопительного сезона роста цены на электроэнергию не будет. Прошлое повышение цен произошло из-за значительных повреждений энергосистемы и, соответственно, сокращения ресурсов и ремонтных затрат.
В Кабмине считают, что украинцы не должны возмещать расходы на возобновление энергетических предприятий. Поэтому тариф будут пытаться держать на том же уровне и дальше.