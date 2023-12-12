Как уменьшить суммы в платежках за свет: проверенные лайфхаки

После роста тарифа на электроэнергию платежки украинцев значительно выросли. Уменьшить цену этой услуги возможно при соблюдении определенных правил.

Как уменьшить платежку за свет

Чтобы сделать пользование электроэнергией более эффективным и экономичным, вместо обычного счетчика нужно установить двухзонный. Его главное преимущество в том, что с 23:00 до 7:00 вычеты происходят по другому тарифу – 1,32 гривны за киловатт-час.

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Поставщик "Yasno" дал украинцам такие советы по уменьшению расходов электроэнергии:

При выборе плиты лучше остановиться на газовых вариантах. Безусловно, это значительная покупка на долгосрочную перспективу, поэтому необходимо оценивать все "за" и "против".

Выключайте приборы из розетки. Заметьте, что даже при переходе в спящий режим техника потребляет электроэнергию.

Выбирайте LED-лампы вместо обычных;

Снижайте температуру нагрева бойлера. Всегда выключайте нагреватель, если вы не пользуетесь им.

Выбирайте точечное освещение. Вместо люстры с большим количеством лампочек лучше выбирать настольные лампы или прикроватные светильники.

Бойлер продолжает бесконечный цикл нагрева, пока он включен.

Пиковые часы потребления электроэнергии сейчас с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Лучше всего активно использовать электроэнергию в другое время, тогда нагрузка на энергосистему меньше.