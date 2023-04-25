В мае или июне: когда повысят тариф на электроэнергию

В Раде рассматривают повышение тарифа на электроэнергию для населения и бизнеса. Цену могут поднять уже в ближайшее время.

Об этом заявил во время украинского телемарафона "Единые новости" глава Комитета Андрей Герус, сообщает 24 Канал.

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Причина поднятия тарифов

Хотя Украина получает много международной помощи, этого недостаточно для подготовки энергосистемы к зиме. Понадобится еще около 40 миллиардов гривен.

На мой взгляд, обеспеченный слой населения имеет возможность платить более высокий тариф на электрическую энергию. Если бизнес сейчас имеет тариф 5,5 гривен за киловатт-час, то потребляющее более 250 киловатт-час населения — 1,68 гривны,

– уточнил Андрей Герус.

Когда ждать изменений

Правительству необходимо время для установления окончательных изменений с Национальной комиссией, занимающейся государственным регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг. Поэтому выйти по новым тарифам до 1 мая, как отмечалось ранее, уже не получится.

Вероятно, новые цены будут установлены через месяц, а именно 1 июня. Кроме того, облэнерго должно предупредить клиентов об изменениях не менее чем за 3 недели до установленной даты.

Какие цены на свет сейчас

При потреблении электроэнергии до 250 киловатт-часов – 1,44 гривны за киловатт-час.

Более 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-час.

Сейчас есть 2 варианта поднятия тарифов . Это может быть 2,40 гривны и 2,80 гривны за киловатт-час.

Как сообщалось ранее, повышение цен до уровня рыночных является вопросом времени, поскольку Украина выбрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, а тарифы в Украине являются одними из самых низких среди стран Европы.