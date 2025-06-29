Тариф на электроэнергию: ждать ли украинцам роста цены с 1 июля

С 1 июля украинцев ждет много обновлений. Власти также сообщили, каким будет тариф на свет.

Каким будет тариф на электроэнергию с 1 июля

Тариф на электроэнергию для украинцев останется неизменным, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Не только субсидии – как украинцам меньше платить за коммуналку

Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час и останется в силе минимум на полгода – до 31 октября 2025 года. Этот тариф действие для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года.

Вместе с этим с 1 июля изменится напряжение в электросетях украинцев. Как постановила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оно возрастет с привычных 220 вольт до 230 вольт. Это нововведение необходимо, чтобы привести украинские сети к европейским стандартам, но не должны повлиять на потребителей.

Как меньше платить за свет

Сейчас в Украине действует единый тариф на свет. Однако владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков могут платить за электроэнергию меньше.

Двухзонные тарифы "День-Ночь"

С 7 до 23 часов – 4,32 гривны за киловатт-час, а с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.

Трехзонные тарифы "День-Ночь"

С 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов – 6,48 гривен за киловатт-час, а с с 23 до 7 часов – 1,73 гривны за киловатт-час. В остальные часы – 4,32 гривны за киловатт-час.

Итак, по дневному тарифу украинцы должны платить полную стоимость тарифа на электроэнергию, а по ночному тарифу – 50% стоимости.