Тариф на электроэнергию в ноябре: кто будет платить больше
26 октября 2023, 13:32Читати новину українською
Источник:YASNO
С 1 ноября для некоторых потребителей электроэнергии поднимут тариф. В основном речь идет о малых небытовых пользователях.
Для кого вырастет стоимость электроэнергии
В следующем месяце цена на универсальные услуги для малых небытовых потребителей изменятся. Такой процесс обусловлен постановлением НКРЭКУ и происходит ежемесячно.
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В стоимость услуг входят:
- цену покупки электроэнергии на рынке;
- тариф на услуги оператора системы распределения;
- тариф на услуги оператора системы передачи данных;
- тариф на поставщика услуг универсальной услуги.
Как изменится цена на свет
Итак, малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить:
- за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС;
- II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.
Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:
- I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС;
- II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.
Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця" :
- I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час по НДС;
- II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час по НДС.