Тариф на электроэнергию могут повысить в четыре раза: какие сценарии рассматривает правительство

Правительство рассматривает несколько сценариев повышения тарифов на электроэнергию. Один из которых предполагает резкое повышение в четыре раза.

Тариф может возрасти

Советник премьер-министра Юрий Бойко пояснил, что сейчас тариф на электроэнергию примерно в четыре раза ниже реальной цены на рынке. Так что разницу правительству приходится компенсировать дотациями.

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Сегодня на такие дотации уходит уже более 140 миллиардов гривен в год. Поскольку состоятельные граждане обычно потребляют больше энергии, значит, они получают больше государственной помощи,

– рассказал он.

Какие сценарии рассматривает правительство

Бойко добавил, что правительство рассматривает разные графики повышения цен, чтобы смягчить экономические последствия для потребителей. Так что, скорее всего, весной одну из этих стратегий придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся.

И чем более радикальный вариант будет принят, тем быстрее в рынок придут инвестиции,

– считает советник премьера.

Изменение системы субсидирования

Бойко признает, что такие меры могут повлечь за собой недовольство потребителей, которые всегда нервно реагируют на повышение тарифов, однако, по его словам, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью нивелировать социальное напряжение.

Бойко считает, что если заменить текущую систему субсидирования всех потребителей на весь объем потребленной энергии целевой помощью незащищенным слоям населения, придется потратить около 40 миллиардов гривен, по оценкам 2021 года.

Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле и при этом позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. А те, кто может платить за энергию, это будут делать,

– рассказал Юрий Бойко.

Какие тарифы на электроэнергию сейчас

Для бытовых потребителей цена электроэнергии зависит от количества потребленных киловатт: