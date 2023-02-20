Тариф на электроэнергию может вырасти: кого будут касаться изменения

20 февраля 2023, 16:01
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Источник:

НКРЭКП

Стоимость электроэнергии будет оставаться без изменений, как тариф на газ и воду. Однако поднимутся тарифы на распределение электроэнергии для некоторых операторов.

Тариф на распределение электроэнергии вырастет

НКРЭКУ пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для шести операторов в зоне боевых действий. Однако изменения будут касаться только небытовых потребителей, то есть для рядового населения ничего не изменится.

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Тарифы будут повышаться в апреле и июле 2023 года. Для разных классов напряжения тариф вырастет по-разному:

  • на 54,4 – 81,7% для первого класса напряжения,
  • на 35,6 – 56,7% – для второго.

В новых тарифах для шести операторов системы распределения пересмотрели, в частности, расходы:

  • на выплаты зарплат;
  • на оплату услуг по передаче электроэнергии и диспетчерским услугам НЭК "Укрэнерго";
  • на закупку потерь электроэнергии в сетях;
  • на закупку электроэнергии на спотовом рынке.

Для каких операторов возрастут расценки

Тарифы на распределение электроэнергии НКРЭКУ просмотрела для шести операторов системы распределения. Тарифы на распределение электроэнергии будут повышаться поэтапно для находящихся в зоне боевых действий облэнерго:

  • "ДТЭК Донецкие электросети";
  • "Запорожьеоблэнерго";
  • "Херсоноблэнерго";
  • "ДТЭК Высоковольтные сети";
  • "Луганское энергетическое объединение";
  • ГП "Региональные электросети".
Напомним! Что для бытовых потребителей цена зависит от количества потребленных киловатт: если домохозяйство потребило менее 250 киловатт-часов, тариф 1,44 гривны, если больше – 1,64 гривны.
Автор: Дар'я Вереньова