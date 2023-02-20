Тариф на электроэнергию может вырасти: кого будут касаться изменения

Стоимость электроэнергии будет оставаться без изменений, как тариф на газ и воду. Однако поднимутся тарифы на распределение электроэнергии для некоторых операторов.

Тариф на распределение электроэнергии вырастет

НКРЭКУ пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для шести операторов в зоне боевых действий. Однако изменения будут касаться только небытовых потребителей, то есть для рядового населения ничего не изменится.

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Тарифы будут повышаться в апреле и июле 2023 года. Для разных классов напряжения тариф вырастет по-разному:

на 54,4 – 81,7% для первого класса напряжения ,

, на 35,6 – 56,7% – для второго.

В новых тарифах для шести операторов системы распределения пересмотрели, в частности, расходы:

на выплаты зарплат;

на оплату услуг по передаче электроэнергии и диспетчерским услугам НЭК "Укрэнерго";

на закупку потерь электроэнергии в сетях;

на закупку электроэнергии на спотовом рынке.

Для каких операторов возрастут расценки

Тарифы на распределение электроэнергии НКРЭКУ просмотрела для шести операторов системы распределения. Тарифы на распределение электроэнергии будут повышаться поэтапно для находящихся в зоне боевых действий облэнерго:

"ДТЭК Донецкие электросети";

"Запорожьеоблэнерго";

"Херсоноблэнерго";

"ДТЭК Высоковольтные сети";

"Луганское энергетическое объединение";

ГП "Региональные электросети".

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Что для бытовых потребителей цена зависит от количества потребленных киловатт: если домохозяйство потребило менее 250 киловатт-часов, тариф 1,44 гривны, если больше – 1,64 гривны