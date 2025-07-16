4,32 гривны за киловатт или выше: каким будет тариф на электроэнергию в августе
- Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет оставаться 4,32 гривны за киловатт-час до октября 2025 года.
- Владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков могут воспользоваться сниженными тарифами на электроэнергию в разное время суток.
Электроэнергия в этом году не дорожала. Стоимость 1 киловатта для бытовых потребителей остается неизменной – 4,32 гривны.
Как подорожает электроэнергия в августе 2025 года?
В августе 2025 года электроэнергия не будет дорожать. Правительство продлило действие ПСО до октября этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Соответственно, бытовые потребители и в дальнейшем будут платить – 4,32 гривны за киловатт-час. Стоит отметить, что есть те, для кого тариф на электроэнергию может быть значительно меньше. Речь идет о владельцах счетчиков, делящихся на "зоны". То есть, благодаря этому устройству, разный тариф действует в течение дня.
По данным Минэнерго, владельцы двухзонных счетчиков могут платить так:
- дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.
Те, кто имеет трехзонный счетчик, платят по такому тарифу:
- пиковая нагрузка – с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час;
- полупиковый тариф – с 7:00 – 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.