Поднятие тарифа на электроэнергию неизбежно, – НКРЭКУ

Об этом во время телемарафона сообщила член Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, передает 24 Канал.

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Стоимость киловатт-часов для промышленных потребителей и бизнеса составляет 6 гривен. В НКРЭКУ заверили, что тариф для населения не будет столь велик. Также Бабий добавила, что ведомство вынуждено пересмотреть действующий тариф для населения, чтобы обеспечить энергетические компании необходимыми для производства электричества средствами в условиях разрушений инфраструктуры.

Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы – наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей,

– добавила она.

Какие сейчас тариф действует сейчас

Решение о пересмотре тарифа для населения будет озвучено в конце апреля или мае.

Премьер Денис Шмигаль заверил, что тарифы на электроэнергию до 30 апреля будут оставаться без изменений. Так что в апреле тариф будет зависеть традиционно от объема потребленных киловатт:

1,44 гривны за киловатт-часов для потребивших до 250 киловатт-часов;

1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.

Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.

– говорится в сообщении.

Куда Украина поставляет электроэнергию / Инфографика 24 канала