Поднятие тарифа на электроэнергию неизбежно, – НКРЭКУ
Уже в конце апреля или в мае НКРЭКУ озвучит новые тарифы на электроэнергию для украинцев. Тариф для населения будет все еще ниже, чем для бизнеса.
Об этом во время телемарафона сообщила член Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, передает 24 Канал.
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Тариф на электроэнергию просмотрят
Стоимость киловатт-часов для промышленных потребителей и бизнеса составляет 6 гривен. В НКРЭКУ заверили, что тариф для населения не будет столь велик. Также Бабий добавила, что ведомство вынуждено пересмотреть действующий тариф для населения, чтобы обеспечить энергетические компании необходимыми для производства электричества средствами в условиях разрушений инфраструктуры.
Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы – наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей,
– добавила она.
Какие сейчас тариф действует сейчас
Премьер Денис Шмигаль заверил, что тарифы на электроэнергию до 30 апреля будут оставаться без изменений. Так что в апреле тариф будет зависеть традиционно от объема потребленных киловатт:
- 1,44 гривны за киловатт-часов для потребивших до 250 киловатт-часов;
- 1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.
Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.
– говорится в сообщении.
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