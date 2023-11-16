Тариф на распределение электроэнергии будет просмотрен: 26 облэнерго в 2024 году изменят цены

НКРЭКУ принял проекты решений по пересмотру тарифов на распределение электроэнергии с применением стимулирующего регулирования у 26 поставщиков. Например, в "ДТЭК Киевские электросети" цена может вырасти на 10,3%.

Цены на распределение электроэнергии изменятся

Для компании "ДТЭК Киевские электросети" предлагают установить следующие тарифы для потребителей и операторов установок хранения энергии:

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первый класс напряжения – 200,35 гривны за мегаватт-час (без НДС);

второй класс напряжения – 785,53 гривны за мегаватт-час (без НДС).

Также НКРЭКУ одобрила проекты постановлений об установлении тарифов на услуги по распределению электроэнергии на 2024 год и решений о начале тарифов на поставщиков, предоставляющих универсальные услуги.

Тарифы на распределение могут вырасти на 22,2%

Одобренные проекты разместят на сайте комиссии для получения замечаний и предложений.

НКРЭКУ с 1 января 2024 года также хочет увеличить тариф на услуги по передаче от НЭК "Укрэнерго". Они могут вырасти на 22,2% - до 592,89 гривны за мегаватт-час.

Хотя по расчетам Укрэнерго тариф в 2024 году должен быть на уровне 785,44 гривны за мегаватт-час, по альтернативным вычислениям он может составлять 709,84 или 619,84 гривны за мегаватт-час.

Расходы на покрытие ПСО по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников в структуре этого тарифа на следующий год предусмотрены на уровне 17,8 миллиона гривен.

К слову, регулятор также хочет повысить стоимость диспетчерского управления на 5% с января – то есть до 100,37 гривны за мегаватт-час.

В настоящее время тариф на передачу электроэнергии составляет 485,10 гривны за мегаватт-час, а на диспетчерское управление – 95,54 гривны за мегаватт-час.