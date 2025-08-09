Уже этой осенью тариф на электроэнергию могут пересмотреть. Речь идет о возможном повышении цены, ведь нынешний уровень не покрывает всех расходов поставщиков электроэнергии.

Как может измениться тариф на свет для украинцев уже в ноябре?

Постановление Кабмина от апреля 2025 года о действии действующего тарифа на свет имеет срок до 31 октября этого года, а это значит, что с 1 ноября есть вероятность, что цена может измениться, передает 24 Канал.

Дело в том, что действующий тариф на свет сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт-час для населения. В то время многие эксперты отмечает, что такая цена за свет является невыгодной, потому что не покрывает все расходы.

Зато как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко для OBOZ.UA, Украина нуждается в реформировании рынка электроэнергии.

Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами добавляются к убыткам, которые наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения,

– рассказал Харченко.

Как можно сэкономить на свете в Украине: