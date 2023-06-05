Платить на 500 гривен больше: как в Украине предлагают еще повысить тариф на электричество
Источник:Главком
Экс–министр энергетики Алексей Оржель считает, что даже повышенный тариф на электроэнергию не отражает ее реальной цены. Поэтому стоимость ресурса он предлагает повышать еще.
Тариф более чем в 5 гривен
Оржель призывает установить в Украине тариф на электроэнергию на рыночном уровне. Который, по данным экспертов, составляет 5–6 гривен за киловатт в час.
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Он объясняет: только производство электричества стоит 3,3 гривны за киловатт в час. Поэтому даже новый, повышенный до 2,64 гривны, тариф не будет эффективным.
Тариф 2,64 гривны за киловатт/час для населения не отражает реальную цену. 3,3 гривны – это одно только производство электричества. Добавляем сюда тариф на распределение и выходит более 5 гривен.
Как вырастут цифры в платежках
Новый тариф в 2,64 гривны за киловатт в час действует в Украине с 1 июня 2023 года. Ожидается, что по нему цифры в платежках вырастут ориентировочно на 250 гривен.
Таким образом, если повысить действующий тариф до предлагаемых более 5 гривен, что почти вдвое больше, электричество для украинцев подорожает на столько же. Соответственно, цифры в платежках увеличатся ориентировочно, на 500 гривен.Обратите внимание! В июне украинцы получат платежки за май еще со старым тарифом, а уже в июле придут платежки за июнь по новому тарифу
Когда такое повышение станет возможным
О необходимости повышать тариф до рыночного уровня говорят и опрошенные 24 Каналом эксперты. Однако, отмечают они, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Ведь с точки зрения политики роста тарифов – очень непопулярное решение.
Это непопулярное политическое решение. Плюс на оптовом рынке все еще сохраняется текущее ценовое регулирование. Поэтому нет существенных факторов, которые бы свидетельствовали, что уже необходимо думать и планировать дальнейшее повышение.
Со своей стороны Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко считает, что переход на рыночные цены произойдет уже, вероятно, после войны. В том же, что это случится, он не сомневается – ведь "надо выбирать: или постоянные отключения и перебои с электрической энергией, или низкие тарифы".