Свет может стоить почти 4 гривны за киловатт: когда для украинцев установят новый тариф

О повышении стоимости электроэнергии разговоры не утихают с начала года. А на фоне последних событий это стало еще более актуальным. Ожидается, что цена на свет для населения может существенно вырасти уже этим летом.

Ситуация с электроэнергией

Недавно стало известно, что в Кабмине не исключают возможности повысить тариф на электроэнергию для украинского населения. Все из-за того, что россияне с новыми силами начали атаковать энергетическую инфраструктуру.

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В период с 22 по 29 марта враг атаковал 7 тепловых электростанций и 2 гидроэлектростанции. Россияне изменили тактику и теперь сосредоточились на ударах высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, убытки от последних атак врага на энергообъекты могут составлять миллиарды долларов.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Разрушения были значительные – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная.

Эксперт Олег Попенко для 24 Канала рассказал, что населению стоит ожидать, что свет вырастет в цене. Вероятно, повышение цены будет уже этим летом, но конкретной даты нет.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ У нас стоимость света лишь неурегулированная для населения. Все остальные сферы – это рынок. Общая рыночная стоимость света за киловатт должна была бы составлять 7 гривен – это если учитывать тариф на распределение, тариф на передачу, НДС и прочее.

На сколько вырастет свет для украинцев

Сегодня тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал еще в начале 2024 года, что тарифы на электричество могут вырасти вдвое уже в этом году. На такое решение подталкивают западные партнеры.

В то же время председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк рассказал, что допускаются изменения в вопросе обеспечения ПСО.

Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в имеющемся варианте... Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже,

– сказал Валерий Тарасюк.

Справка: ПСО – это режим возложения специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования этого рынка. Он предусматривает, что разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" до 1 мая 2024 года.

По мнению Попенко, сегодня можно говорить о том, что чистая стоимость электроэнергии для населения может быть установлена на уровне 3,5 гривны за киловатт.

Впрочем, если тариф на электроэнергию вырастет, то он повлечет за собой еще и рост цен на обслуживание многоквартирного дома,

– добавляет эксперт по ЖКУ.

То есть если сейчас семья платит за обслуживание дома в среднем 300 – 400 гривен, то эта сумма вырастет на 10 – 15%.