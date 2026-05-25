Цена на электроэнергию: каким будет тариф на свет с 1 июня

Действующий тариф на электроэнергию 4,32 гривны. В частности об изменениях цен в правительстве сообщили лишь для пользователей со льготами в период с 1 по 30 октября, такие украинцы будут платить меньше.

Тарифы на свет с 1 июня

О том, изменится ли цена на электроэнергию для бытовых потребителей, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр объяснила, что действующий тариф на свет правительство продлило на полгода (с конца апреля 2026 года). То есть он будет действовать до 31 октября 2026 года.

Так, для бытовых потребителей цены на свет остаются без изменений, на уровне 4,32 гривны за 1 киловатт-час.

В частности будет действовать льготный тариф с 1 до 30 октября. "Скидки" на электроэнергию направлены на то, что поддержать домохозяйства, где электричество является основным источником тепла:

дома с электроотоплением;

многоквартирные дома, которые не подключены к газоснабжению/системам автономного или централизованного теплоснабжения.

Для потребителей со льготой, которые используют до 2 000 киловатт-часов в месяц тариф составляет 2,64 гривны за 1 киловатт-час.

В то же время если объемы потребления превышают 2 000 киловатт-часов в месяц – нужно будет платить по полной цене – 4,32 гривны за киловатт-час.

Зато по мнению экспертов, замораживание тарифов не решит проблем энергосферы. В частности это касается финансовых трудностей и долгов.

Будут ли отключения света летом

Чтобы обеспечить электроэнергией дома украинцев летом, в системе раньше начали ремонты после российских обстрелов. В частности в Украине увеличилось количество солнечных панелей. По мнению Андрея Закревского, эксперта по энергетике, это свидетельствует об учете опыта 2024 года.

Тогда летом большинство энергообъектов отправили на плановый ремонт и перезагрузку. К тому же были новые российские атаки на энергетику, а высокие температуры заставляли людей пользоваться кондиционерами. Так, возникал большой спрос на генерацию и невозможность ее создавать и подавать в дома.

Сейчас же ситуация зависит от российских обстрелов и от погоды. Однако проблемы может создать не солнечная и жаркая погода, а наоборот – облачная. Это связано с большим количеством солнечных панелей. Сейчас они формируют значительную часть мощностей, поэтому без них энергосистеме будет справиться тяжело.