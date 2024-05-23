Политический компромисс: достигнут ли тарифы на свет 8 гривен
23 мая 2024, 10:37Читати новину українською
Источник:Общественное радио
Уже не первый день активно обсуждается вопрос о повышении тарифов на свет. При его установлении власть должна искать политический компромисс между несколькими факторами.
Как может измениться тариф
Советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщил, что сейчас рыночная цена на электроэнергию, которую платит мелкий бизнес составляет 8 гривен за киловатт-час. Это себестоимость сформирована на внутреннем рынке.
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Может ли государство себе позволить установить аналогичную цену для населения? Видимо на сегодня - нет. Но надо также понимать, что текущий уровень цены в 2,64 гривны на самом деле покрывает, и то по многим регионам не в полном объеме, только транспортную составляющую.... Поэтому любая цифра, отличная от 8 гривен, это политический компромисс между тем, что требует отрасль и тем, что государство сможет себе позволить в качестве разумного баланса между экономической целесообразностью и социальной защитой населения.
На его взгляд, Украина может избежать повышения цен на электроэнергию, однако это будет сугубо политическое решение.Обратите внимание! Тариф 2,64 гривны на сегодня не позволяет сбалансировать работу "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые и финансируют сниженный тариф из своих оборотных средств.
Власти нужно найти баланс между:
- рыночными реалиями;
- балансом экономической целесообразности;
- социальной защиты населения.