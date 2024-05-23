Политический компромисс: достигнут ли тарифы на свет 8 гривен

Уже не первый день активно обсуждается вопрос о повышении тарифов на свет. При его установлении власть должна искать политический компромисс между несколькими факторами.

Как может измениться тариф

Советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщил, что сейчас рыночная цена на электроэнергию, которую платит мелкий бизнес составляет 8 гривен за киловатт-час. Это себестоимость сформирована на внутреннем рынке.

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Юрий Бойко Советник Премьер-министра Украины по вопросам энергетики Может ли государство себе позволить установить аналогичную цену для населения? Видимо на сегодня - нет. Но надо также понимать, что текущий уровень цены в 2,64 гривны на самом деле покрывает, и то по многим регионам не в полном объеме, только транспортную составляющую.... Поэтому любая цифра, отличная от 8 гривен, это политический компромисс между тем, что требует отрасль и тем, что государство сможет себе позволить в качестве разумного баланса между экономической целесообразностью и социальной защитой населения.

На его взгляд, Украина может избежать повышения цен на электроэнергию, однако это будет сугубо политическое решение.

Тариф 2,64 гривны на сегодня не позволяет сбалансировать работу "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые и финансируют сниженный тариф из своих оборотных средств.

Власти нужно найти баланс между: