Единый тариф на свет с 1 июня: сколько будет стоить электроэнергия для украинцев
Источник:Энергореформа
В НКРЭКУ официально предложили утвердить с июня единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.
Больше не будет по 1,44 гривны
В письме Минэнерго за подписью главы регулятора Руслана Кайдаша, НКРЭКУ предлагает с 1 июня изменить цену на электроэнергию. Следовательно, с применением единой цены без диверсификации по объему потребления поднять тариф на свет до 2,88 гривны за киловатт с НДС.
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Такие изменения позволят улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". Они ведь покрывают разницу между рыночной ценой (на уровне 6 гривен за киловатт) и тарифами для населения.
Кстати, для окончательной стабилизации механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) цены должны постепенно приблизиться к рыночному уровню.
Платить больше придется еще и за распределение
С 1 июня цена на электроэнергию вырастет еще и за распределение. Впрочем, это касается только некоторых операторов. Для прифронтовых территорий ничего менять не будут.
Компании, которых коснется повышения:
- "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и т.д.