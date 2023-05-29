Единый тариф на свет с 1 июня: сколько будет стоить электроэнергия для украинцев

В НКРЭКУ официально предложили утвердить с июня единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.

Больше не будет по 1,44 гривны

В письме Минэнерго за подписью главы регулятора Руслана Кайдаша, НКРЭКУ предлагает с 1 июня изменить цену на электроэнергию. Следовательно, с применением единой цены без диверсификации по объему потребления поднять тариф на свет до 2,88 гривны за киловатт с НДС.

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Такие изменения позволят улучшить финансовые показатели НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". Они ведь покрывают разницу между рыночной ценой (на уровне 6 гривен за киловатт) и тарифами для населения.

Напоминаем, на данный момент тариф для населения пока составляют 1,44 гривны за киловатт при месячном потреблении 250 киловатт, и 1,68 гривны – при потреблении больших объемов.

Кстати, для окончательной стабилизации механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) цены должны постепенно приблизиться к рыночному уровню.

Платить больше придется еще и за распределение

С 1 июня цена на электроэнергию вырастет еще и за распределение. Впрочем, это касается только некоторых операторов. Для прифронтовых территорий ничего менять не будут.

Повышение будет составлять два этапа: первый – в июне, второй – в течение июля – декабря 2023 года. Тарифы возрастут примерно на 25 – 50%.

Компании, которых коснется повышения: