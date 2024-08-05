Революция в мире тарифов: как может измениться тариф на водоснабжение в Польше

Польские власти пока только готовятся к изменению нынешней системы. Согласно нововведению, первый куб воды для поляков будет стоить всего 1 злотый.

Что изменится для поляков

Не только первый куб воды должен быть по уменьшенной цене, второй и третий также будут иметь небольшую стоимость А вот уже за четвертый и последующие придется заплатить больше.

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Пшемыслав Коперский Заместитель министра инфраструктуры Польши Мы хотим, чтобы первая тысяча литров питьевой воды стоила символический злотый. Тысяча литров – это гарантия доступа к бесплатной питьевой воде для каждого поляка.

Коперский также отмечает, что таким образом польское правительство стремится стимулировать поляков использовать водопроводную воду. Ведь это гораздо экологичнее бутилированного варианта. К тому же водопроводная вода в Польше имеет достаточно высокие показатели.

Отдельно Коперский уточнил, что стоимость четвертого кубометра будет выше для того, чтобы стимулировать поляков к экономии.

Законопроект должен быть подготовлен и представлен в Сейм до конца осени 2024 года.