С 1 апреля тариф на воду может существенно вырасти для некоторых украинцев
11 февраля 2024, 16:38Читати новину українською
Источник:НКРЭКУ
В прошлом году власти уже пытались поднять тарифы на воду, однако этого таки не произошло. Такая вероятность есть и в 2024 году.
Вырастут ли цены на воду
Пока еще речь не идет об официальном повышении тарифов, однако на ситуацию могут повлиять увеличение расходов предприятий, в том числе и на электроэнергию.
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На заседании НКРЭКУ 30 января были объявлены предложения по росту оптовой стоимости водоснабжения. Например, с 1 апреля могут измениться следующие цены:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
Зато уже с 1 июля предлагают такие изменения:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
Может увеличиться стоимость для потребителей
Для некоторых потребителей также может вырасти стоимость водоснабжения. За 1 кубометр без НДС предлагается:
- "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.
Зато в июле:
- "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.