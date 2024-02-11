С 1 апреля тариф на воду может существенно вырасти для некоторых украинцев

11 февраля 2024, 16:38
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Источник:

НКРЭКУ

В прошлом году власти уже пытались поднять тарифы на воду, однако этого таки не произошло. Такая вероятность есть и в 2024 году.

Вырастут ли цены на воду

Пока еще речь не идет об официальном повышении тарифов, однако на ситуацию могут повлиять увеличение расходов предприятий, в том числе и на электроэнергию.

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На заседании НКРЭКУ 30 января были объявлены предложения по росту оптовой стоимости водоснабжения. Например, с 1 апреля могут измениться следующие цены:

  • "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
  • "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
  • "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.

Зато уже с 1 июля предлагают такие изменения:

  • "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
  • "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
  • "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
Напомним! Это оптовые тарифы для предприятий, которые используют воду или очищают сточные воды другим регуляторам водопроводно-канализационного хозяйства.

Может увеличиться стоимость для потребителей

Для некоторых потребителей также может вырасти стоимость водоснабжения. За 1 кубометр без НДС предлагается:

  • "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
  • "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
  • "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

Зато в июле:

  • "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
  • "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
  • "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
  • "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.
Автор: Тетяна Стельмах