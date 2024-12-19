Тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии вырастет: сколько придется заплатить в 2025 году

Национальная комиссия (НКРЭКУ) установила новые тарифы на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению. Они вступят в силу в 2025 году.

Как увеличатся тарифы в 2025 году

Решение было принято в четверг, 19 декабря, пишет 24 канал со ссылкой на открытое заседание НКРЭКУ.

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Так тариф на передачу увеличится с 528,57 гривны/мегаватт-час до 686,23 гривны/мегаватт-час. В то же время для предприятий "зеленой" электрометаллургии цены увеличатся до 359,55 гривны/мегаватт-час.

В частности тариф на диспетчеризацию установили на уровне 98,97 гривны/мегаватт-час. Сейчас цена составляет 104,57 гривны/мегаватт-час.

Почему тарифы увеличат в 2025 году

Временный руководитель Укрэнерго Алексей Брехт заявил, что впервые за последние четыре года тарифы на передачу учитывает почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей.

Принятие этого тарифа точно обеспечит прекращение наращивания задолженности компании на рынке электрической энергии,

– сказал временный руководитель Укрэнерго.

Какое мнение имеют представители промышленности относительно новых цен

Участие в заседании приняли представители энергоемкой промышленности. Они выступили против повышения тарифов.

Так заместитель председателя правления Марганецкого Горнообогатительного комбината Владимир Бондарь заявил, что увеличение на 30% может сильно ударить по экономике страны. Он пояснил, что ГОК сейчас стоит. Его планировали запускать в начале 2025 года, но с будущие тарифы вряд ли позволят это осуществить.

Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак отметила, что тариф на электроэнергию – это 30-35% в себестоимости продукции отрасли.

Интересно! В частности для добывающих предприятий это является одним из важных факторов ведения бизнеса. Например, из-за тарифной политики и роста цен на электроэнергию остановился Завалловский графит, который является огромным заводом с большими запасами.