Автобусы и метро по 30 гривен: оправдано ли резкое повышение тарифов в Киеве

В Киеве анонсировали повышение тарифа на проезд в метро и коммунальных автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере. Подорожание запланировано почти в четыре раза.

Почему в Киеве планируют повысить тариф на проезд?

Цены на проезд в Киеве требуют пересмотра, учитывая объективные причины, например подорожание электроэнергии, запчастей, обслуживание подвижного состава. Однако даже с повышением коммунальный транспорт потребует дофинансирования из бюджета. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала специалистка в области транспортной инфраструктуры Анна Минюкова.

Сейчас разовый проезд в киевском коммунальном транспорте стоит 8 гривен. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, тариф планируют повысить до 30 гривен с возможностью скидки для регулярных пользователей.

Последний раз цену пересматривали в 2018 году, поэтому сейчас возникла необходимость приблизить ее к экономически обоснованному уровню, поскольку за годы выросли расходы на топливо, электроэнергию, оплату труда, а также содержание инфраструктуры.

По словам эксперта Анны Минюковой, со времени последнего пересмотра тарифа цена электроэнергии выросла более чем в четыре раза гесли в 2019 году мегаватт-час в среднем стоил почти 1 600 гривен, то в 2026 году – около 7 600 гривен. Кроме того, повышению подверглись тарифы на передачу электроэнергии.

Проблемой является также низкий уровень заработных плат на транспортных коммунальных предприятиях, из-за которого им не хватает людей. Возможность предлагать конкурентную оплату труда зависит, в частности, от тарифа.

Эксперт говорит, что повышение цены проезда для населения позволит несколько уменьшить дотационность коммунального транспорта, а высвободившиеся средства бюджета направить на другие нужды, например, подготовку к отопительному сезону.

Анна Минюкова, инженер путей сообщения, специалист в области транспортной инфраструктуры Конечно, общественный транспорт не должен быть прибыльным или даже окупаемым – его функция социальная. Но даже при тех тарифах, которые сейчас предлагает КГГА, транспорт будет оставаться дотационным. На этот год Киев закладывал 12 миллиардов гривен дотаций на "Киевметрополитен" на "Киевпастранс". Фактически жители городов уже оплачивают низкий тариф за счет своих налогов.

Потребность повышать стоимость проезда из-за роста составляющих себестоимости существует не только в Киеве, но и в других городах. Эксперт приводит пример Львова, где подорожание происходило постепенно и не вызвало такого общественного резонанса.

Является ли обоснованным предложенный тариф?

В КГГА отмечают, что транспортные предприятия выполнили расчеты экономически обоснованного тарифа для перевозок пассажиров в этом году. Для этого проанализировали фактические расходы за прошлый год, прогнозируемый рост цен, обновленные расходы на зарплаты и энергоресурсы.

Расчеты показали, что экономически обоснованный тариф на одну поездку в метро Киева составляет 64,60 гривны, а в наземном коммунальном транспорте – 44,14 гривны.

Эксперт Анна Минюкова говорит, что предложенный тариф в размере 30 гривен является компромиссным, поскольку повышение будет ниже обоснованной стоимости. С ее точки зрения, эту цену сложно сравнивать с тем, сколько за проезд берут в маршрутках.

Многие начали сравнивать предложенный тариф общественного транспорта с существующим тарифом на маршрутные такси, которые после недавнего поднятия цен стоят 20 гривен. Но у маршруток другая себестоимость, в частности из-за отсутствия полной прозрачности и налогообложения наличности. Коммунальный транспорт же работает полностью в белую,

– отмечает эксперт.

Заметьте! Тариф 20 гривен за проезд в киевских маршрутках установили в середине марта, повысив его с 15 гривен. По словам руководителя Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" Игоря Мойсеенко, вопрос о дальнейшем росте цены не стоит, поскольку ждут решения КГГА. Ситуация будет зависеть и от цен на топливо и других показателей, которые влияют на себестоимость услуг, пишет "РБК-Украина".

По мнению эксперта по общественному транспорту Дмитрия Беспалова, которое он высказал "Суспільному", новая цена в 30 гривен может ударить по доступности коммунального общественного транспорта Киева. Поскольку в основном горожане нуждаются в пересадках, расходы на разовую поездку будут выше.

Сам эксперт ранее прогнозировал подорожание проезда до 20 – 25 гривен. В качестве примера для Киева он приводит модель абонемента в Варшаве, где часть оплачивает пассажир, и другую покрывают за счет налогов. Такая практика является выгодной для населения и выполняет социальную функцию, сказал Дмитрий Беспалов.

По проблеме тарифообразования и доступных месячных проездных в фейсбуке высказался бывший руководитель Управления уличной инфраструктуры Львовского горсовета Павел Сырватка. Он напомнил, что в 2018 году во Львове подняли цену разового билета и ввели месячный проездной на все виды транспорта по цене 30 поездок (а не 60 или 90, как было раньше), поэтому в первые месяцы после изменений продажи выросли в сотни раз.

Однако после государственной проверки предприятию насчитали убытки. Об этом сообщала Государственная аудиторская служба в 2022 году. В частности речь шла о том, что "Львовэлектротранс" потеряло возможность получить 62,2 миллиона гривен от продажи проездных карточек и билетов, приобретенных с помощью средств электронной связи. Аудиторы мотивировали свой вывод тем, что их стоимость утвердили без достаточно экономического обоснования или требований законодательства.

По мнению Павла Сирватки, при формировании тарифа в Киеве департамент экономики КГГА учел этот опыт и просто умножил имеющиеся тарифы на одинаковый коэффициент.

Какие скидки и месячные проездные предлагают?

Вместе с базовым тарифом в размере 30 гривен в КГГА обнародовали предложенную систему скидок при пополнении транспортной карты. Она будет доступна для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом и будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1 – 9 поездок будут стоить 30 грн;

10 – 19 поездок – 28,90 гривны;

20 – 29 поездок – 27,80 гривны;

30 – 39 поездок – 26,60 гривны;

40 – 49 поездок – 25,50 гривны;

50 поездок – 25 гривен.

Также киевлянам предлагают месячные проездные билеты. Самый дешевый будет стоить 1 088 гривен (на 46 поездок), а самый дорогой – 2 888 гривен (на 124 поездки). В то же время безлимитный месячный проездной на автобус, трамвай, троллейбус, метро и фуникулер будет стоить 4 875 гривен.

По стоимости последнего эксперт Анна Минюкова говорит, что на фоне цен в европейских странах эта сумма может выглядеть большой, однако коммунальный транспорт в ЕС может получать дотации и от государства, а не только от отдельных муниципалитетов.

Сколько стоит проезд в других крупных городах Украины?

Стоимость проезда в Украине отличается в зависимости от города, типа транспорта и способа оплаты. Самый дешевый общественный транспорт в Тернополе по карточке горожанина (5 гривен) и в Херсоне (6 гривен за коммунальный транспорт и 8 гривен за маршрутку).

Самым дорогим сейчас является проезд во Львове, где расчет наличными у водителя обойдется в 30 гривен, а также в Черкассах и Николаеве, где за поездку в частных маршрутках нужно платить по 25 гривен.

На стоимость проезда значительно влияет способ оплаты. Во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Черкассах, Ужгороде, Николаеве и Ровно безналичный расчет или использование местных транспортных карточек позволяет существенно сэкономить.

Например, в Ивано-Франковске разница между наличным тарифом и оплатой карточкой "Галка" составляет 10 гривен, а в Черкассах пассажиры с карточками платят 15 гривен вместо 20 гривен наличными.