Придется, – в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на свет в Украине

В правительстве подчеркнули, что потенциальное решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения придется принять. Если этого не сделать, энергосистему будет невозможно подготовить к следующей зиме.

В субботу, 29 апреля, замминистра энергетики Фарид Сафаров рассказал о ситуации с тарифами на электроэнергию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Решение будет вынужденным

По словам Сафарова, любые изменения тарифов в пики роста – это тяжелые и вынужденные решения. Собственно, пока Кабмин совместно со специалистами обсуждает целесообразность повышения цены на свет.

Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая,

– заявил чиновник.

Вместе с тем, он подчеркнул важность оказания помощи незащищенным слоям населения, чтобы помочь им покрыть свои счета за электроэнергию.

Финансирование для этого будет поступать из разных источников, таких как доходы от экспорта электроэнергии и помощь партнеров. Относительно последнего продолжаются переговоры.

Обратите внимание! В целом, Украина получила 150 миллионов евро от Европейского Союза для своего фонда энергетической поддержки, а также 200 миллионов евро гранта от Всемирного банка.

Однако Сафаров отметил, что этих средств недостаточно для удовлетворения потребностей страны. Потому переговоры ведутся.

Цена на газ и свет пока не будет меняться

Напомним, что еще год цена на газ для потребителей будет составлять 7,96 гривны за кубический метр (с НДС). Соответствующее решение приняла компания "Нефтегаз Украины".

В то же время и потенциальное решение о повышении тарифов на электроэнергию не станет действовать в мае. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинцы будут платить в этом месяце 1,44 и 1,68 гривны за киловатт-час.