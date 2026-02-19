Тариф УБПТ в платежках: что он означает и сколько придется заплатить

В Украине существует тариф под названием УБПТ. Эта аббревиатура расшифровывается как содержание домов и придомовых территорий.

Что такое тариф УБПТ?

То есть это комплексное обслуживание многоквартирного дома, что обеспечивает его техническое и санитарное состояние, о чем говорится в Постановлении Кабмина № 529.

В этот тариф входят следующие услуги:

уборка всех подъездов, а также двора;

техническое обслуживание лифтов;

поддержка работы инженерных сетей;

освещение территорий;

подготовку дома к отопительному сезону;

различные текущие ремонты;

вывоз бытовых отходов и тому подобное.

То есть речь идет о регулярном обслуживании жилого помещения. Оно финансируется за счет средств жильцов дома.

Тариф не имеет точной цены. Он зависит от конкретного города, технического состояния дома, перечня услуг и тому подобное.

Например, в Одессе тариф УБПТ обычно составляет от 3,00 до 5,00 гривен за квадратный метр общей площади квартиры. Об этом пишет СМИ "Одесская жизнь".

При этом расчет осуществляет компания, обслуживающая дом. Это может быть жилищно-коммунальное хозяйство или частная управляющая компания

Обратите внимание! Организация должна ознакомить жильцов дома со всеми расчетами, ведь именно она формирует тариф УБПТ.

Исполнителем услуг является организация, с которой дом имеет договор. Организация несет ответственность за выполнение всех работ.

В то же время жители имеют право влиять на перечень услуг. Например, если они считают, что некоторые работы являются лишними или их можно выполнять самостоятельно, то люди имеют право официально отказаться от услуг.

Если большинство совладельцев поддержит такое решение, то нужно оформить протокол, а затем передать его управляющей компании в течение 30 дней.

Важно! Если услуги по тарифу не выполняются, то жильцы имеют право требовать устранения нарушений договора или пересмотра начислений.

Что еще следует знать о коммунальных услугах в Украине?