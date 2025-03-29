Можно ли пенсионеру не платить за доставку газа

Доставка газа – это отдельный счет, который должны оплачивать потребители. Украинские пенсионеры не имеют отдельных льгот на этот тариф.

Как пенсионерам не платить за доставку газа

Пенсионер может не платить за доставку газа, если он полностью отключится от газовой сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Обратите внимание! Платить придется даже, если вы не пользуетесь газом, но подключены к сети. В таком случае для расчета этого платежа необходимо учитывать минимально установленные показатели.

Чтобы полностью отключиться от газовой сети, нужно разорвать контракт с компанией, обслуживающей ваш адрес. Чтобы осуществить эту процедуру, необходимо:

получить специальный акт об остановке поставок газа;

обратиться к оператору газораспределительной сети с официальной просьбой расторгнуть договор.

Прекращение (ограничение) газоснабжения (распределения природного газа) потребителю осуществляется, в частности, путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и их опломбирования,

– отмечает НКРЭКУ.

Обратите внимание! В случае отказа оператора ГРМ, можно обратиться с соответствующей жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ).