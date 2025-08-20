США пытаются договориться о торговле с Китаем, чтобы не допустить тарифную войну. Скотт Бессент рассказал, что сейчас Штаты "очень довольны ситуацией с Китаем".

Как США договариваются с Китаем?

Министр финансов США рассказал, есть ли прогресс в переговорах с Китаем и какие прогнозы по тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Скотт Бессент отметил, что США довольны текущим тарифным соглашением с Китаем. Это является сигналом того, что администрация Трампа стремится сохранить спокойствие со своим экономическим соперником до истечения срока торгового перемирия в ноябре.

Китай – это самая большая статья доходов от тарифов, поэтому если все в порядке, то не ломайте. У нас состоялись очень хорошие переговоры с Китаем. Думаю, мы снова увидимся с ними,

– рассказал Бессент.

Замечания Бессента свидетельствуют о том, что напряженность между двумя сторонами остается, а это потенциально создает возможности для встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином.

В общем администрация Трампа в последнее время в целом уменьшила конфронтационный тон с Пекином, чтобы добиться саммита с Си и торгового соглашения. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что встреча между двумя лидерами вероятна, хотя дата еще не назначена.

Какие есть договоренности США и Китая по тарифам?