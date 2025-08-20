США намагаються домовитися про торгівлю з Китаєм, аби не допустити тарифну війну. Скотт Бессент розповів, що нині Штати "дуже задоволені ситуацією з Китаєм".

Як США домовляються з Китаєм?

Міністр фінансів США розповів, чи є прогрес у переговорах з Китаєм та які прогнози щодо тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Скотт Бессент зазначив, що США задоволені поточною тарифною угодою з Китаєм. Це є сигналом того, що адміністрація Трампа прагне зберегти спокій зі своїм економічним суперником до закінчення терміну торговельного перемир'я в листопаді.

Китай – це найбільша стаття доходів від тарифів, тому якщо все гаразд, то не ламайте. У нас відбулися дуже добрі переговори з Китаєм. Гадаю, ми знову побачимося з ними,

– розповів Бессент.

Зауваження Бессента свідчать про те, що напруженість між двома сторонами залишається, а це потенційно створює можливості для зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном.

Загалом адміністрація Трампа останнім часом загалом зменшила конфронтаційний тон з Пекіном, щоб домогтися саміту з Сі та торговельної угоди. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що зустріч між двома лідерами ймовірна, хоча дата ще не призначена.

Які є домовленості США та Китаю щодо тарифів?