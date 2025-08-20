США задоволені поточною тарифною угодою з Китаєм: які мита діють для країни
- США задоволені поточною тарифною угодою з Китаєм, що свідчить про прагнення зберегти мирні відносини до закінчення торговельного перемир'я у листопаді.
- У травні США і Китай домовилися призупинити більшість мит, знизивши їх до 30% для США та до 10% для Китаю, що сприяло значному зростанню експорту рідкісних металів з Китаю на 69%.
США намагаються домовитися про торгівлю з Китаєм, аби не допустити тарифну війну. Скотт Бессент розповів, що нині Штати "дуже задоволені ситуацією з Китаєм".
Як США домовляються з Китаєм?
Міністр фінансів США розповів, чи є прогрес у переговорах з Китаєм та які прогнози щодо тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Скотт Бессент зазначив, що США задоволені поточною тарифною угодою з Китаєм. Це є сигналом того, що адміністрація Трампа прагне зберегти спокій зі своїм економічним суперником до закінчення терміну торговельного перемир'я в листопаді.
Китай – це найбільша стаття доходів від тарифів, тому якщо все гаразд, то не ламайте. У нас відбулися дуже добрі переговори з Китаєм. Гадаю, ми знову побачимося з ними,
– розповів Бессент.
Зауваження Бессента свідчать про те, що напруженість між двома сторонами залишається, а це потенційно створює можливості для зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном.
Загалом адміністрація Трампа останнім часом загалом зменшила конфронтаційний тон з Пекіном, щоб домогтися саміту з Сі та торговельної угоди. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що зустріч між двома лідерами ймовірна, хоча дата ще не призначена.
Які є домовленості США та Китаю щодо тарифів?
- У квітні 2025 року Трамп підняв загальні мита для Китаю до 145%. Водночас Китай відповів 125% митами на американські товари. Але у травні сторони погодилися призупинити більшість цих мит після першої зустрічі переговорників у Женеві: США знизили свої мита до 30%, а Китай – до 10%.
- Завдяки переговорам Китай значно збільшив експорт рідкісних металів. Експорт зріс на 69% до 6 422 тонн, після скорочень у травні через торговий конфлікт між Китаєм та США, що викликало глобальну напруженість.
- У межах процесу укадення угоди 11 серпня Дональд Трамп відтермінував на 90 днів впровадження високих мит на китайські товари. Якби термін не був продовжений, мита США на Китай знову підскочили б до рівня, який діяв у квітні, коли тарифна війна між двома найбільшими економіками світу була на піку.