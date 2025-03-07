Тарифы на газ в апреле 2025 года: кто из украинцев заплатит больше, чем планировал

С 1 апреля 2025 года украинцам придется заплатить дополнительные суммы за пользование природным газом. Причиной тому является третья платежка.

"Третья платежка" для украинцев

Ее получат жители многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию здания, передает 24 Канал со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

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Их ввело Минэнерго с 29 сентября 2023 года из-за того, что операторы газораспределительных сетей проводили мониторинг состояния газопроводов в домах на плотность и герметичность. Стоимость услуги от длины общих сетей, количества муфтовых соединений, кранов в здании и тому подобное.

В частности такая платежка будет поступать в зависимости от возраста сетей в доме:

если газовым сетям дома более 25 лет - раз в три года;

если газовым сетям не более 25 лет - раз в пять лет.

Цены на третью платежку "Газораспределительные сети Украины" обнародовали графики проведения обследований и цены на апрель 2025 года. Стоимость может отличатся, например, в Харькове услуга стоит примерно от 100 до 900 гривен.

Важно! Общую сумму будут делить на количество жителей дома.

Цены на газ в Украине

В то же время в апреле 2025 года тариф на газ для населения останется неизменным, то есть 7,96 гривны за 1 кубический метр. Такая цена будет актуальной для бытовых потребителей, которых обслуживает ГК "Нафтогаз Украины". У остальных газопоставщиков цены колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Обратите внимание! Ранее в правительстве делали заявление, что цены на тарифы не изменятся до завершения холодного сезона, то есть до 30 апреля.