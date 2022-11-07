Тарифы на газ и электроэнергию в ЕС выросли вдвое: как справляются европейцы

Европейские счета за электроэнергию достигли рекорда в октябре. Это произошло несмотря на то, что правительства стран выделяют средства для смягчения цен.

Поднялись и тарифы на газ – в октябре розничные цены выросли вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

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Увеличение тарифов в ЕС

По данным энергетической консультационной компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена газа в Европейском Союзе и Великобритании составляла около 18 евроцентов (0,18 доллара) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года. Стоимость электроэнергии для домохозяйств резко выросла 67% до 36 евроцентов за киловатт-час.

В месячном исчислении средний тариф на электроэнергию в октябре вырос на 3,4%, а на газ – на 2,5%. Наибольший месячный прирост был в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, в то время как средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.



В октябре средние цены на электроэнергию и газ для домовладений выросли

Выделение помощи от государства

Эти цифры были получены после того, как правительства ЕС пообещали выделить более 550 миллиардов евро в защиту граждан и предприятий от стремительного роста расходов на электроэнергию за последний год. По словам исполнительного директора финляндской консалтинговой компании Филиппа Льюиса, если бы страны не оказывали такую поддержку, счета домохозяйств, вероятно, были бы еще выше.

Если кризис будет длиться около года или более полугода, стоимость правительств будет огромной. В конце концов, потребители забудут, что эти цены не реальны — они воспримут их как норму, и тогда снизить их будет почти невозможно.

Теплая погода

Не по сезону теплая осень стала облегчением как для потребителей, так и правительств в октябре, когда меньше людей включили отопление. Однако цены вырастут, поскольку Европа приближается к зиме, что может создать будущие проблемы политических лидеров.

Что предшествовало: