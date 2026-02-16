Ответ Вашингтону: Китай полностью отменяет тарифы почти для всей Африки

Противостояние между США и Китаем продолжается. Теперь в поле зрения стран оказались Африка. Пока Вашингтон давит пошлинами, Китай открывает почти всем африканским государствам свой рынок.

Когда отменят пошлины для Африки?

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что установит нулевые тарифы для 53 африканских стран, которые имеют дипломатические отношения с Пекином, пишет China Daily.

Пошлины полностью отменят с 1 мая 2026 года.

Кроме этого, Китай планирует:

Упростить экспорт . Стремится модернизировать "зеленые коридоры" для быстрого доступа африканских товаров на китайский рынок.

Усилить экономическое партнерство. Готовится подписать новые соглашения о совместном развитии и модернизации.

Оказать поддержку Глобальному Югу. Собирается усилить влияние развивающихся, стран, на мировой арене.

Лидер Китая отметил, что вместе все эти меры откроют "новые возможности для совместной мечты о модернизации" и укрепят отношения КНР с африканскими государствами.

Отметим, что и до этого решения Си 33 страны Африки пользовались преимуществами беспошлинной торговли с Китаем.

Теперь их количество увеличится еще на 20 государств.

Единственным исключением останется Эсватини, поскольку у нее нет дипломатических отношений с Китаем из-за поддержки Тайваня.

Заметьте! По последним подсчетам, объем торговли Китая с Африкой составил 222 миллиарда долларов (начало 2025 года). После отмены тарифов она может вырасти еще больше, пишет Africanews.

Как США и Китай спорят за Африку?

Добавим, что в последнее время Африка находится под пристальным вниманием не только Китая, но и США.

И хотя тарифы для африканских стран Вашингтон повышает, но предлагает экономическое сотрудничество. Так, последнее время США нацелились на ценные ресурсы Африки, пишет Reuters.

Внимание Белого дома привлекли несколько государств:

Замбия;

Гвинея;

и Демократическая Республика Конго.

Там американцев интересуют такие стратегические ресурсы, как медь, кобальт и другие материалы, используемые в производстве современных технологий и техники.

Главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы перенаправить сырье в цепочки, ориентированные на США, которые сейчас контролируют китайские заводы,

– отмечают аналитики.

Стоит знать! Первая сделка уже заключена. Африканская компания Gécamines собирается отправить 100 тысяч тонн меди в США уже в этом году.

Как нарастает противостояние США и Китая?