Когда отменят пошлины для Африки?
Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что установит нулевые тарифы для 53 африканских стран, которые имеют дипломатические отношения с Пекином, пишет China Daily.
Пошлины полностью отменят с 1 мая 2026 года.
Кроме этого, Китай планирует:
Упростить экспорт. Стремится модернизировать "зеленые коридоры" для быстрого доступа африканских товаров на китайский рынок.
Усилить экономическое партнерство. Готовится подписать новые соглашения о совместном развитии и модернизации.
Оказать поддержку Глобальному Югу. Собирается усилить влияние развивающихся, стран, на мировой арене.
Лидер Китая отметил, что вместе все эти меры откроют "новые возможности для совместной мечты о модернизации" и укрепят отношения КНР с африканскими государствами.
Отметим, что и до этого решения Си 33 страны Африки пользовались преимуществами беспошлинной торговли с Китаем.
- Теперь их количество увеличится еще на 20 государств.
- Единственным исключением останется Эсватини, поскольку у нее нет дипломатических отношений с Китаем из-за поддержки Тайваня.
Заметьте! По последним подсчетам, объем торговли Китая с Африкой составил 222 миллиарда долларов (начало 2025 года). После отмены тарифов она может вырасти еще больше, пишет Africanews.
Как США и Китай спорят за Африку?
Добавим, что в последнее время Африка находится под пристальным вниманием не только Китая, но и США.
И хотя тарифы для африканских стран Вашингтон повышает, но предлагает экономическое сотрудничество. Так, последнее время США нацелились на ценные ресурсы Африки, пишет Reuters.
Внимание Белого дома привлекли несколько государств:
- Замбия;
- Гвинея;
- и Демократическая Республика Конго.
Там американцев интересуют такие стратегические ресурсы, как медь, кобальт и другие материалы, используемые в производстве современных технологий и техники.
Главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы перенаправить сырье в цепочки, ориентированные на США, которые сейчас контролируют китайские заводы,
– отмечают аналитики.
Стоит знать! Первая сделка уже заключена. Африканская компания Gécamines собирается отправить 100 тысяч тонн меди в США уже в этом году.
Как нарастает противостояние США и Китая?
В январе президент США Дональд Трамп объявил, что вводит тарифы в размере 25% на товары из стран, которые продолжают вести торговлю с Ираном. Китай решительно выступил против и заявил, что готов защищать свои законные права и интересы.
В то же время США хотят заключить партнерство с ЕС, в области критически важных минералов. Они стремятся наработать альтернативные цепи поставок, чтобы уменьшить зависимость от Китая в сфере китайских ресурсов.