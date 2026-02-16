Когда отменят пошлины для Африки?

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что установит нулевые тарифы для 53 африканских стран, которые имеют дипломатические отношения с Пекином, пишет China Daily.

Пошлины полностью отменят с 1 мая 2026 года.

Кроме этого, Китай планирует:

Упростить экспорт . Стремится модернизировать "зеленые коридоры" для быстрого доступа африканских товаров на китайский рынок.

Усилить экономическое партнерство. Готовится подписать новые соглашения о совместном развитии и модернизации.

Оказать поддержку Глобальному Югу. Собирается усилить влияние развивающихся, стран, на мировой арене.

Лидер Китая отметил, что вместе все эти меры откроют "новые возможности для совместной мечты о модернизации" и укрепят отношения КНР с африканскими государствами.

Отметим, что и до этого решения Си 33 страны Африки пользовались преимуществами беспошлинной торговли с Китаем.

Теперь их количество увеличится еще на 20 государств.

Единственным исключением останется Эсватини, поскольку у нее нет дипломатических отношений с Китаем из-за поддержки Тайваня.

Заметьте! По последним подсчетам, объем торговли Китая с Африкой составил 222 миллиарда долларов (начало 2025 года). После отмены тарифов она может вырасти еще больше, пишет Africanews.

Как США и Китай спорят за Африку?

Добавим, что в последнее время Африка находится под пристальным вниманием не только Китая, но и США.

И хотя тарифы для африканских стран Вашингтон повышает, но предлагает экономическое сотрудничество. Так, последнее время США нацелились на ценные ресурсы Африки, пишет Reuters.

Внимание Белого дома привлекли несколько государств:

Замбия;

Гвинея;

и Демократическая Республика Конго.

Там американцев интересуют такие стратегические ресурсы, как медь, кобальт и другие материалы, используемые в производстве современных технологий и техники.

Главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы перенаправить сырье в цепочки, ориентированные на США, которые сейчас контролируют китайские заводы,

– отмечают аналитики.

Стоит знать! Первая сделка уже заключена. Африканская компания Gécamines собирается отправить 100 тысяч тонн меди в США уже в этом году.

