Китай снова существенно повышает тарифы на товары из США

После того, как США повысили снова тарифы в отношении китайских товаров, Китай ответил зеркальным ответом. Теперь общая ставка тарифов более 100%.

Как выросли китайские пошлины на американские товары

Как сообщил комитет Госсовета КНР, пошлины против американских товаров повышают с 84% до 125%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В то же время, в Министерстве финансов Китая заявляют, что в дальнейшем Китай будет игнорировать дальнейшие пошлины со стороны США на китайскую продукцию.

Учитывая, что экспортируемые в Китай американские товары больше не могут принять рынок при текущих уровнях тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит налагать пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это внимания,

– прилагается в заявлении.

Заметьте! Несмотря на то, что для многих стран американские тарифы снизились на 90 дней, пошлины со стороны США на китайские товары с 10 апреля выросли еще больше и уже достигли 145%.