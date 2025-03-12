В Украине существенно выросли тарифы на коммунальные услуги

За последний год в Украине выросли цены на коммунальные услуги. Особенно сильно увеличился тариф на электроэнергию.

В Украине выросли тарифы на коммуналку

Она стала на 63,6% дороже, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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Согласно информации от Госстата, с февраля 2024 года до февраля 2025 года тарифы существенно выросли — на 19,3%.

В частности так увеличились цены на коммунальные услуги:

на 10,7% — за вывоз бытовых отходов;

на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами;

на 3,5% — за содержание и ремонт жилья;

на 0,7% — за водоснабжение;

на 0,6% — за канализацию.

В то же время цены на ряд других важных услуг осталась на том же уровне. Речь идет о таких тарифах: