12 марта, 11:40
В Украине существенно выросли тарифы на коммунальные услуги
Основні тези
- В Украине тарифы на коммунальные услуги выросли на 19,3% с февраля 2024 до февраля 2025 года.
- Цены на электроэнергию повысились на 63,6%, а некоторые другие тарифы остались без изменений, такие как на природный газ, горячую воду и отопление.
За последний год в Украине выросли цены на коммунальные услуги. Особенно сильно увеличился тариф на электроэнергию.
В Украине выросли тарифы на коммуналку
Она стала на 63,6% дороже, пишет 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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Согласно информации от Госстата, с февраля 2024 года до февраля 2025 года тарифы существенно выросли — на 19,3%.
В частности так увеличились цены на коммунальные услуги:
- на 10,7% — за вывоз бытовых отходов;
- на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами;
- на 3,5% — за содержание и ремонт жилья;
- на 0,7% — за водоснабжение;
- на 0,6% — за канализацию.
В то же время цены на ряд других важных услуг осталась на том же уровне. Речь идет о таких тарифах:
- на природный газ;
- на горячую воду;
- на отопление.