Тарифы летом вырастут: сколько будут платить украинцы за воду и свет
Этим летом украинцев ожидает сразу два повышения тарифов на коммунальные услуги. Для некоторых потребителей, вырастут цены на электроэнергию и на водоснабжение.
На сколько поднимут цены на электроэнергию
С 1 июня цена на электроэнергию вырастет, но это касается только некоторых операторов. Теперь украинцы будут платить не только за потребленные киловаты, но и за их распределение.
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Тарифы на распределение растут на 25 – 50% в два этапа: в июне и в июле – декабре 2023 года. Повышение ожидает 22 компаний по распределению света. К ним относятся:
- "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и т.д.
Для прифронтовых территорий тарифы не изменятся. Для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, отдельно рассматривался вопрос установления тарифов. Они будут обслуживать население по старым ценам до конца июня. Среди них:
- "Житопроизводительэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго";
- ЧАО "Ровнооблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- АО "Херсоноблэнерго".
Когда повысят тарифы на воду
Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвод может возрасти на 30% в больших городах. В НКРЭКУ сообщили, что повышение запланировано 1 июня 2023 года.
Повышение цен обусловлено тем, что в небольших городах вода постоянно дорожает, в то время как в больших городах все без изменений. Сказать точных цифр о повышении тарифов в комиссии не могут, потому что они рассчитываются отдельно для каждой области.
На стоимость влияют:
- объемы потребления;
- количество потребителей конкретного водоканала;
- особенности предоставления услуг