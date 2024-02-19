Изменения в тарифах: сколько украинцы будут платить за газ в марте

С начала весны некоторые поставщики будут продавать газ потребителям по цене почти 10 гривен за кубический метр. Впрочем, домохозяйства, которые пользуются услугами "Нафтогаза", будут платить меньше.

Как вырастут тарифы

Сейчас около 98% домохозяйств обслуживаются компанией "Нафтогаз", а затем, с марта они будут платить 7,96 гривны за кубометр.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что цены на коммунальные услуги не будут меняться до конца отопительного сезона. А вот с 1 марта 2024 произойдут изменения в тарифах для домохозяйств.

В марте цены на газ для украинцев будут варьироваться от 7,7 до 9,9 гривен за кубический метр.



Более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр.

В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Таким образом, для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно 9,9 кубометров. Кроме того, их ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые варьируются в зависимости от области проживания.

Как рассчитать стоимость доставки газа

Стоимость доставки газа можно определить, используя приведенную формулу, которая позволяет вычислить ежемесячную плату за доставку топлива.

Эта формула учитывает два основных фактора:

тариф, установленный местным газопоставщиком (облгазом);

объем потребленного газа в течение газового года, который длится с 1 октября по 30 сентября следующего года.

Ежемесячная плата за доставку = (Тариф облгаза × Потребленные кубометры за газовый год) / 12.

Тарифы на доставку газа устанавливаются региональными газоснабжающими компаниями и могут отличаться в зависимости от области. Окончательная сумма платы за доставку также зависит от нескольких факторов, в частности:

От региона проживания, поскольку тарифы устанавливают местные облгазы.

От количества потребителей в данном регионе, что может влиять на общую эффективность и расходы на обслуживание сети.

От общих затрат на обеспечение функционирования газоснабжающей сети, которые также учитываются при установлении тарифов.

Третья платежка за газ

В феврале украинцы должны платить за еще одну услугу - за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Это означает, что владельцы домов и квартир могут ожидать дополнительные расходы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием газопроводов и специализированного оборудования внутри зданий.

! Первыми платежки получат владельцы квартир в многоквартирных домах, причем к этой категории зданий могут быть отнесены даже двухквартирные дома.

Появление третьего платежного документа объясняется тем, что большинство потребителей уже покрывает аналогичные расходы через существующий тариф на распределение газа, который включен в общий счет за коммунальные услуги.

! Однако, это нововведение коснется только тех владельцев, которые не имеют заключенных договоров на обслуживание с компаниями-поставщиками, в частности с облгазами. К этой категории также могут принадлежать владельцы квартир в новостройках и жители общежитий.