Як зростуть тарифи

Нині близько 98% домогосподарств обслуговуються компанією "Нафтогаз", а відтак, з березня вони будуть сплачувати 7,96 гривні за кубометр.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що ціни на комунальні послуги не змінюватимуться до кінця опалювального сезону. А от з 1 березня 2024 відбудуться зміни в тарифах для домогосподарств.

У березні ціни на газ для українців будуть варіюватися від 7,7 до 9,9 гривень за кубічний метр.



Понад 98% домогосподарств, що є клієнтами "Нафтогазу", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр.

Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.

Таким чином, для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба у газі становитиме приблизно 9,9 кубометрів. Крім того, на них чекають додаткові витрати на доставку газу, які варіюються залежно від області проживання.

Як розрахувати вартість доставки газу

Вартість доставки газу можна визначити, використовуючи наведену формулу, яка дозволяє обчислити щомісячну плату за доставку палива.

Ця формула враховує два основних фактора:

тариф, встановлений місцевим газопостачальником (облгазом);

обсяг спожитого газу протягом газового року, який триває з 1 жовтня по 30 вересня наступного року.

Щомісячна плата за доставку = (Тариф облгазу × Спожиті кубометри за газовий рік​) / 12.

Тарифи на доставку газу встановлюються регіональними газопостачальними компаніями та можуть відрізнятися залежно від області. Остаточна сума плати за доставку також залежить від кількох чинників, зокрема:

Від регіону проживання, оскільки тарифи встановлюють місцеві облгази.

Від кількості споживачів у даному регіоні, що може впливати на загальну ефективність та витрати на обслуговування мережі.

Від загальних витрат на забезпечення функціонування газопостачальної мережі, які також враховуються при встановленні тарифів.

Третя платіжка за газ

У лютому українці мають платити за ще одну послугу — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Це означає, що власники будинків та квартир можуть очікувати на додаткові витрати, пов'язані з ремонтом та технічним обслуговуванням газопроводів та спеціалізованого обладнання усередині будівель.

Зауважте! Першими платіжки отримають власники квартир у багатоквартирних будинках, причому до цієї категорії будівель можуть бути віднесені навіть двоквартирні будинки.

Поява третього платіжного документа пояснюється тим, що більшість споживачів уже покриває аналогічні витрати через існуючий тариф на розподіл газу, який включений до загального рахунку за комунальні послуги.

Важливо! Однак, це нововведення торкнеться тільки тих власників, які не мають укладених договорів на обслуговування з компаніями-постачальниками, зокрема з облгазами. До цієї категорії також можуть належати власники квартир у новобудовах та мешканці гуртожитків.