Как изменится стоимость газа для бытовых потребителей с 1 июня
- Цена газа для бытовых потребителей не меняется с 1 июня, оставаясь на уровне 7,96 гривны за кубометр.
- Такая стоимость газа будет актуальной до 30 апреля 2026 года.
В этом году стоимость газа для бытовых потребителей не росла. С 1 июня изменения также не произойдут.
Какие тарифы на газ будут летом 2025 года
Поставщик последней надежды (ППН) – компания "Нафтогаз" имеет тариф для бытовых потребителей – 7,96 гривен за кубометр, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
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Напомним! Именно "Нафтогаз" обслуживает около 98% украинских потребителей, это примерно 12 миллионов домохозяйств.
Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.
По решению регулятора, эта стоимость будет актуальной еще как минимум до 30 апреля 2026 года. У других поставщиков тарифы на газ находится в пределах 7,70 – 9,99 гривны за кубометр.
Обратите внимание! Как отмечает ГазПравда, некоторые поставщики предлагают месячные тарифы: от 8,46 до 25 гривен за кубометр. Заметим, что эти цены не являются базовыми. К тому же компания не имеет права перевести абонента с годового на месячный тарифы.