Сколько будут платить за газ украинцы в ноябре

Тарифы на некоторые коммунальные платежи "заморожены" как минимум до конца отопительного сезона. Ситуация с ценой газа остается нестабильной.

Что будет с ценой на газ в ноябре

В Украине есть несколько компаний, обслуживающих потребителей. Соответственно, тарифы зависят от того, кто именно ваш регулятор. Сейчас 98% граждан обеспечивает "Нафтогаз" как поставщик последней надежды. Следует понимать, что тариф на газ делится на цену самого сырья и стоимость его доставки.

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Несмотря на опасения украинцев, тарифы на газ в ноябре не изменятся. Более того, они могут быть устойчивыми до конца отопительного сезона. Какие цены у украинских регуляторов сейчас:

Почему тариф на газ могут увеличить

Несмотря на то, что украинское правительство настроено сохранить стоимость коммуналки, по крайней мере, до конца отопительного сезона, риск возрастания тарифов присутствует. Дело в том, что международные партнеры настаивают на проведении реформ, в частности, в газовой отрасли.

Следует понимать: чтобы удержать цену тарифов, правительство вынуждено вводить дополнительные расходы, а это вредит украинской экономике. В свою очередь, НБУ отмечает, что пересмотр стоимости коммуналки ожидается только в 2025 году. Если рост тарифов произойдет раньше, есть вероятность увеличения инфляции.