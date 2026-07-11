Украинцам рассказали, каким будет тариф на газ с 1 августа: сколько будет стоить кубометр

Украинцам объявили тарифы на газ. Для большинства бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза", стоимость одного кубометра в августе останется неизменной.

Какой тариф будет действовать с 1 августа

Повышения цены на газ в ближайшее время не предвидится, ведь действие тарифного плана "Фиксированный" продлили, сообщает "Нафтогаз".

Для клиентов компании, которые составляют около 98% всех бытовых потребителей газа в Украине, в августе будет действовать тариф 7,96 гривен за кубометр. Таким образом, по сравнению с предыдущими месяцами цена не изменится.

В "Нафтогазе" сообщили, что тарифный план "Фиксированный" продлен как минимум до 30 апреля 2027 года. В то же время в компании уточнили, что действие тарифного плана может завершиться досрочно, если клиент самостоятельно перейдет на другой тариф.

Когда нужно платить за газ

Правила расчетов остаются без изменений. Потребителям рекомендуется оплачивать использованный газ до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Это поможет избежать накопления задолженности и возможных неудобств при проведении платежей.

Что с тарифами на воду с 1 июля

С 1 июля об изменении тарифов сообщили сразу несколько предприятий, среди которых "Полтававодоканал", "Тернопольводоканал" и "Луцкводоканал", пишет 24 Канал.

Как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в ближайшее время повышение также ожидается в Одессе, Запорожье, Кременчуге, Виннице, Хмельницком, Черновцах, Ужгороде и Бердичеве. По его словам, в некоторых общинах тарифы могут вырасти на 100–150%, а местами даже вдвое.