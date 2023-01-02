Сколько украинцы заплатят за газ в январе

До конца отопительного сезона 2022-2023 цены на газ для украинцев не изменятся. Однако они отличаются в зависимости от газопоставщика, с которым у вас заключен договор.

Для некоторых потребителей государственная газодобывающая компания "Нефтегаз" ввела льготные тарифы до 31 марта 2023 года. Речь идет о жителях общежитий.

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Какие условия льготного тарифа

"Нефтегаз" будет поставлять газ для жителей общежитий по цене 7,42 гривны за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки. Напомним, что цена доставки у каждого поставщика разная.

Какие тарифы действуют для остальных потребителей

Цены на оплату газа сильно разнятся в зависимости от компании поставщика. Да, самую дешевую в Украине цену 7,7 гривны за 1 кубометр предлагает ООО "Эру Людям". Далее следуют "Энерджи Трейд Групп" (7,799 грн), Нафтогаз Украины (7,96 грн), "Прикарпат Энерго Трейд" (7,98 грн) и "Полтавагаз Сбыт" с ценой 7,99 грн. Самая высокая цена хранится в ТМ "Светгаз" - 9,99 гривны за кубометр.

Разницу между рыночными ценами и тарифами для потребителей газопоставщикам компенсирует государство. Такая инициатива стоит около 264,3 миллиарда гривен.

Просмотреть цены могут уже весной. Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что нынешняя цена на газ в Украине неоправданно низка.

Для того чтобы сэкономить на платежках за коммунальные услуги, можете попытаться перезаключить сделку на поставку газа по более выгодным условиям. Проверить все предложения, актуальные на сегодняшний день можно на сайте "Газотека".

Далее нужно выполнить несколько простых шагов: