Тарифы на транспортировку газа вырастут: на кого из украинцев это повлияет

Тарифы на транспортировку газа в Украине вырастут в несколько раз, но это пока не повлияет на платежки населения. Повышение тарифов могло бы стать серьезным ударом для граждан.

Кого затронет повышение тарифов

Изменения касаются именно транспортировки и распределения газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Киев24".

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Правительство возложило специальные обязанности на компанию "Нафтогаз", чтобы обеспечить граждан газом по справедливой цене – сейчас 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет оставаться неизменной до конца апреля.

Нардеп Сергей Нагорняк уточнил, что изменения касаются именно транспортировки и распределения газа. Он также отметил, что в ближайшее время регуляторы могут принять решение по цене на газ для населения.

Сергей Нагорняк Председатель подкомитета ВРУ по вопросам энергосбережения и энергоэффективности В этом решении речь не идет о населении. В нем говорится о транспортировке газа как такового, который добывает и украинская ГТК, и другие частные компании, а затем транспортируют его по украинской ГТС. Это касается именно их. Однако компании будут закладывать в себестоимость своего газа, который транспортируется по Украине и к частным предприятиям и государственным, этот тариф.

Нардеп добавил, что решение не касается распределения газа, но, вероятно, такой вопрос будет рассмотрен отдельно.

Напомним! С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза из-за прекращения российского транзита газа.